Fête du BIO 12 ème édition La motte castrale du château de Chizé Chizé samedi 5 septembre 2026.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

2026-09-05

Venez participer à la 12ᵉ fête du Bio de Chizé
Des artisans, des producteurs et des stands de jeux seront présents
Nourriture et boissons seront prévues sur place.   .

La motte castrale du château de Chizé Fête du Bio Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62  animation@apieee.org

