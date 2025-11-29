Fête du BIO 12 ème édition La motte castrale du château de Chizé Chizé
Fête du BIO 12 ème édition La motte castrale du château de Chizé Chizé samedi 5 septembre 2026.
Venez participer à la 12ᵉ fête du Bio de Chizé
Des artisans, des producteurs et des stands de jeux seront présents
Nourriture et boissons seront prévues sur place. .
La motte castrale du château de Chizé Fête du Bio Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62 animation@apieee.org
