Noisette en fête Chizé

Noisette en fête

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

C’est l’automne, mettons le noisetier à l’honneur, Vannerie en noisetier, jouets à fabriquer. Lieu indiqué Chizé peut-être amener à changer, pensez bien à demander en vous inscrivant. .

détails fournis lors de l’inscription.. Chizé 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62 animation@apieee.org

