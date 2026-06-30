Fête du bois 7ème édition Maison de la forêt et du bocage Saint-Martin-en-Bresse

dimanche 30 août 2026 · Maison de la forêt et du bocage · Saint-Martin-en-Bresse

Informations pratiques

Saint-Martin-en-Bresse

Fête du bois 7ème édition

Maison de la forêt et du bocage 15 Rue du long bois, Perrigny Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 13:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Derrière chaque arbre, une histoire à découvrir ! Plongez dans l’univers des menuisiers, charpentiers et amoureux de la forêt, qui transforment le bois et protègent notre patrimoine naturel. Animations, balades, contes et concert vous attendent pour une journée festive et authentique au cœur de la nature ! .

Maison de la forêt et du bocage 15 Rue du long bois, Perrigny Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Fête du bois 7ème édition

L’événement Fête du bois 7ème édition Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-30 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)