Fête du bord de l’eau Centre-bourg Pousseaux

Pousseaux

Fête du bord de l’eau

Centre-bourg Au bord du canal du Nivernais Pousseaux Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La Fête du bord de l’eau à Pousseaux c’est des animations dès 19h30 (tombola, fête foraine, Ampli tubes), un défilé de lampions à 22h30 , un feu d’artifice à 23h, des produits locaux (frites, andouillettes, steak de bœuf, saucisses, crottins de chèvre et pâtisseries maison), une buvette Entrée libre Venez nombreux ! .

Centre-bourg Au bord du canal du Nivernais Pousseaux 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 25 25

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English : Fête du bord de l’eau

L’événement Fête du bord de l’eau Pousseaux a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Clamecy Haut Nivernais