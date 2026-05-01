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Fête du Canal par la Confrérie des Mariniers de Loire Orléans

Fête du Canal par la Confrérie des Mariniers de Loire Orléans

Fête du Canal par la Confrérie des Mariniers de Loire Orléans dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Quai du Fort Alleaume

Ville : 45000 Orléans

Département : Loiret

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Orléans

Fête du Canal par la Confrérie des Mariniers de Loire

Quai du Fort Alleaume Orléans Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Le dimanche 24 mai 2026, la Randonnée du Canal invite habitants et visiteurs à (re)découvrir le canal d’Orléans à travers une expérience conviviale et immersive.

Au départ de la capitainerie d’Orléans, deux parcours de 6 km et 11 km permettront aux participants de profiter d’un itinéraire entre nature, patrimoine et savoir-faire locaux, jusqu’à Combleux.

Au programme
Village des confréries et marché de producteurs
Animation musicale
Promenades en bateau gratuites sur le canal et la Loire   .

Quai du Fort Alleaume Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 62 66 22  michel45.guerin@gmail.com

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English :

L’événement Fête du Canal par la Confrérie des Mariniers de Loire Orléans a été mis à jour le 2026-05-12 par ADRT45

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