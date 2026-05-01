Orléans

Fête du Canal par la Confrérie des Mariniers de Loire

Quai du Fort Alleaume Orléans Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le dimanche 24 mai 2026, la Randonnée du Canal invite habitants et visiteurs à (re)découvrir le canal d’Orléans à travers une expérience conviviale et immersive.

Au départ de la capitainerie d’Orléans, deux parcours de 6 km et 11 km permettront aux participants de profiter d’un itinéraire entre nature, patrimoine et savoir-faire locaux, jusqu’à Combleux.

Au programme

Village des confréries et marché de producteurs

Animation musicale

Promenades en bateau gratuites sur le canal et la Loire .

Quai du Fort Alleaume Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 62 66 22 michel45.guerin@gmail.com

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English :

L’événement Fête du Canal par la Confrérie des Mariniers de Loire Orléans a été mis à jour le 2026-05-12 par ADRT45