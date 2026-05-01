Fête du Canal par la Confrérie des Mariniers de Loire Orléans
Fête du Canal par la Confrérie des Mariniers de Loire Orléans dimanche 24 mai 2026.
Orléans
Fête du Canal par la Confrérie des Mariniers de Loire
Quai du Fort Alleaume Orléans Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Le dimanche 24 mai 2026, la Randonnée du Canal invite habitants et visiteurs à (re)découvrir le canal d’Orléans à travers une expérience conviviale et immersive.
Au départ de la capitainerie d’Orléans, deux parcours de 6 km et 11 km permettront aux participants de profiter d’un itinéraire entre nature, patrimoine et savoir-faire locaux, jusqu’à Combleux.
Au programme
Village des confréries et marché de producteurs
Animation musicale
Promenades en bateau gratuites sur le canal et la Loire .
Quai du Fort Alleaume Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 62 66 22 michel45.guerin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du Canal par la Confrérie des Mariniers de Loire Orléans a été mis à jour le 2026-05-12 par ADRT45
À voir aussi à Orleans (Loiret)
- Concert acoustique de Mourad aux Trois Maillets à Orléans, Les Trois Maillets Monument Historique., Orléans 16 mai 2026
- Portraits de famille, Musée des Beaux Arts, Orléans 21 mai 2026
- Orléans Vintage Festival Orléans 22 mai 2026
- Martial Raysse, Musée des Beaux Arts, Orléans 23 mai 2026
- Nuit des musées aux Beaux-Arts, Musée des Beaux Arts, Orléans 23 mai 2026