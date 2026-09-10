Fête du Champ à l’Assiette #11 La Basse Cour Rennes

Informations pratiques

La 11ᵉ édition de LA fête rennaise dédiée à l’agriculture paysanne et l’alimentation durable est de retour ! Rendez-vous à La Basse Cour (Prévalaye) le samedi 12 septembre dès 14h pour cette journée conviviale, ouverte aux grand·es et aux petit·es.

Le samedi 12 septembre, La Basse Cour vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de sa Fête du Champ à l’Assiette, qui mettra cette année le pain et les céréales à l’honneur.

De 14h à 00h, La Basse Cour proposera pèle-mèle marché de producteur·ices locaux, ateliers, conférence, concerts, spectacles et de nombreuses surprises pour les grand·e·s comme les petit·e·s.

Bien plus qu’une fête, cet événement est un temps fort pour réactiver les liens entre mangeurs et producteurs, renforcer le pouvoir d’agir des habitants, soutenir les initiatives locales et contribuer, dans une ambiance conviviale, festive et accessible, à la transition de notre système alimentaire.

Le programme détaillé de la journée

14h – 15h : Balade et cueillette de plantes sauvages comestibles avec Anna et Milena, de l’association Par Chemins – Sur inscription à animation@labassecour.org

14h – 17h : Masterclass cuisine : venez apprendre à cuisiner des böreks, avec Funda !

14h – 19h : Marché de produits locaux (plus de 16 producteur.ices réunis)

14h – 18h : Rétrospective gourmande de la diversité cultivée, avec l’INRAE

15h – 16h : Projection du documentaire “Farine, sel, eau et savoir-faire”

15h30 – 17h30 : Atelier cuisine pains du monde aux herbes sauvages avec Anna et Milena, de l’association Par Chemins

16h – 18h : Atelier pâte à sel pour les enfants

16h – 17h30 : Conférence « Quelles semences demain pour une agriculture biologique résiliente face au changement climatique ?” avec Isabelle Goldringer, agronome généticienne, directrice de recherche à INRAE

16h – 16h30 : Pluie ? Spectacle sensoriel et musical (dès 1 ans)

17h30 – 18h : Dégustation de pains aux herbes sauvages

18h – 18h30 : Pluie ? Spectacle sensoriel et musical (dès 1 ans)

20h – 21h30 : Pitaya, bal chaloupé créole

21h30 – 00h : Looshan, DJ set afro house, afrotech, amapiano, afrobeats & global bass

La Fête du Champ à l’Assiette, qu’est-ce que c’est ?

Depuis plus de 10 ans, des acteurs et actrices situé·es sur le territoire de la Prévalaye se réunissent pour réfléchir et œuvrer en faveur d’une agriculture et d’une alimentation durables et respectueuses du vivant. Ensemble, le Jardin des Mille Pas, l’INRAE – UMR BAGAP, la Maison des semences de Kaol Kozh, d’Une graine aux autres, La Basse Cour, le Collectif Agriculturel de la Prévalaye, et bien d’autres, ont décidé de créer un moment festif pour élargir leurs réflexions et proposer des moyens d’action au plus grand nombre. La Fête du Champ à l’Assiette était née !

Chaque année à Rennes, la Fête du Champ à l’Assiette réunit petit·es et grand·es pour célébrer l’agriculture paysanne. Tout le monde est invité à découvrir et réfléchir aux manières de produire notre nourriture et de régaler nos papilles, tout en suivant le rythme de la nature et de notre territoire.

Infos Pratiques

Chemin Robert de Boron, Rennes

À 15 min en vélo depuis le Mail François Mitterrand

À 20 min à pied depuis l’arrêt Montand (bus C8)

À 20 min à pied depuis l’arrêt de métro Cleunay (ligne b)

Ouverture de la guinguette : du vendredi 10 avril au dimanche 20 septembre 2026

Horaires : du mercredi au samedi : 15h à minuit, dimanche : 15h à 21h

Découvrir la programmation: https://labassecour.org/agenda

La Basse Cour est un lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.