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AGENDA · Champlemy

Fête du château de Champlemy brocante/vide grenier Champlemy

dimanche 9 août 2026 · Champlemy

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Parc du château
Ville
58210 Champlemy
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Champlemy

Fête du château de Champlemy brocante/vide grenier

Parc du château Champlemy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Dimanche 9 août 2026 de 8h à 18h, fête du château de Champlemy brocante/vide grenier.
Concert de cors de chasse à 11h.
Visite du château avec contes musicaux.

Buvette/restauration. Parking gratuit

Inscriptions ouvertes pour réserver un stand.   .

Parc du château Champlemy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   asvcc58@orange.fr

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English : Fête du château de Champlemy brocante/vide grenier

L’événement Fête du château de Champlemy brocante/vide grenier Champlemy a été mis à jour le 2026-07-29 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges

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