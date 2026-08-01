Fête du château de Champlemy brocante/vide grenier Champlemy
dimanche 9 août 2026 · Champlemy
Informations pratiques
Champlemy
Fête du château de Champlemy brocante/vide grenier
Parc du château Champlemy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Dimanche 9 août 2026 de 8h à 18h, fête du château de Champlemy brocante/vide grenier.
Concert de cors de chasse à 11h.
Visite du château avec contes musicaux.
Buvette/restauration. Parking gratuit
Inscriptions ouvertes pour réserver un stand. .
Parc du château Champlemy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté asvcc58@orange.fr
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English : Fête du château de Champlemy brocante/vide grenier
L’événement Fête du château de Champlemy brocante/vide grenier Champlemy a été mis à jour le 2026-07-29 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges