Saillat-sur-Vienne

Fête du Cheval de Saillat-sur-Vienne

Terrain Equestre Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Partez pour une journée conviviale placée sous le signe de la nature et du cheval ! Dès 9h, embarquez pour une belle randonnée de 15 km au cœur des paysages charentais à pied, à cheval, en calèche ou en VTT, chacun choisit son rythme et sa façon de profiter de l’aventure. L’inscription est payante et un café vous sera offert pour bien démarrer la matinée.

À partir de 14h, place au spectacle avec de superbes démonstrations équestres proposées par un professionnel ainsi que par le centre équestre des lacs de Haute-Charente. Petits et grands pourront également profiter de baptêmes à cheval et à poney gratuits pour une première découverte pleine d’émotions.

Sur place, une buvette gourmande vous attend avec sandwichs chauds, crêpes et de quoi se régaler tout au long de la journée ! .

Terrain Equestre Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 29 45 08 laurent.poumey@gmail.com

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English : Fête du Cheval de Saillat-sur-Vienne

L’événement Fête du Cheval de Saillat-sur-Vienne Saillat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin