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AGENDA · Moutiers-les-Mauxfaits

Fête du Cheval Moutiers-les-Mauxfaits

dimanche 9 août 2026 · Moutiers-les-Mauxfaits

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Château du Bois Lambert
Ville
85540 Moutiers-les-Mauxfaits
Département
Vendée
Tarif

Moutiers-les-Mauxfaits

Fête du Cheval

Château du Bois Lambert Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 23:00:00

Date(s) :
2026-08-09

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Château du Bois Lambert Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement Fête du Cheval Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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