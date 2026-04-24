Saint-Geniès-de-Varensal

FÊTE DU CHEVAL

Route de Saint Géniès de Varensal Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

L’Association des Cavaliers et Marcheurs du Marcou est heureuse de vous convier à sa fête du cheval le 1er mai 2026 après-midi, sur le site de l’association, route de St Geniès de Varensal. A partir de 14h.

Information au 06 62 01 83 94

L’Association des Cavaliers et Marcheurs du Marcou est heureuse de vous convier à sa fête du cheval le 1er mai 2026 après-midi, sur le site de l’association, route de St Geniès de Varensal.

14h Démonstration de puissance de sauts d’obstacles avec cavalières confirmées

15h Démonstrations diverses avec les cavalières de niveau intermédiaire

16h30 Goûter offert par l’association

Information au 06 62 01 83 94 .

Route de Saint Géniès de Varensal Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 6 62 01 83 94

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English :

The Association des Cavaliers et Marcheurs du Marcou is delighted to invite you to its horse festival on Sunday afternoon, November 16, at the association’s site on route de St Geniès de Varensal.

L’événement FÊTE DU CHEVAL Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB