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AGENDA · Thoirette-Coisia

Fête du chien Mise à l’eau Thoirette-Coisia

samedi 19 septembre 2026 · Mise à l'eau · Thoirette-Coisia

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Mise à l'eau
Adresse
49 Grande Rue
Ville
39240 Thoirette-Coisia
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Thoirette-Coisia

Fête du chien

Mise à l’eau 49 Grande Rue Thoirette-Coisia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Fête du chien et concours d’agility le 19 et 20 septembre de 8h 18h30 à Thoirette.

90 équipes chiens et maitres vont évoluer sur des parcours d’obstacles. Le niveau va du débutant au confirmé niveau équipe de France nous avons d’anciens membre de l’équipe de France. Les concurrents viennent de toute la France et de Suisse.

Entrée gratuite, buvette et restauration rapide sur place.

Marché artisanal une vingtaine de stands seront présents les 2 jours aussi bien pour l’humain que le canin. Des artistes, confitures, miel, bijoux, couture, travail du bois…

Accessible aux PMR.   .

Mise à l’eau 49 Grande Rue Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 42 20 10  cect@clubdechiens-thoirette.fr

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English : Fête du chien

L’événement Fête du chien Thoirette-Coisia a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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