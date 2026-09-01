Fête du chien Mise à l’eau Thoirette-Coisia
samedi 19 septembre 2026 · Mise à l'eau · Thoirette-Coisia
Informations pratiques
Thoirette-Coisia
Fête du chien
Mise à l’eau 49 Grande Rue Thoirette-Coisia Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Fête du chien et concours d’agility le 19 et 20 septembre de 8h 18h30 à Thoirette.
90 équipes chiens et maitres vont évoluer sur des parcours d’obstacles. Le niveau va du débutant au confirmé niveau équipe de France nous avons d’anciens membre de l’équipe de France. Les concurrents viennent de toute la France et de Suisse.
Entrée gratuite, buvette et restauration rapide sur place.
Marché artisanal une vingtaine de stands seront présents les 2 jours aussi bien pour l’humain que le canin. Des artistes, confitures, miel, bijoux, couture, travail du bois…
Accessible aux PMR. .
Mise à l’eau 49 Grande Rue Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 42 20 10 cect@clubdechiens-thoirette.fr
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English : Fête du chien
L’événement Fête du chien Thoirette-Coisia a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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