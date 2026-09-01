Trail du pic d’Oliferne Salle des fêtes Thoirette-Coisia

Informations pratiques

Thoirette-Coisia

Trail du pic d’Oliferne

Salle des fêtes Route du Lac Thoirette-Coisia Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Trail du pic d’Oliferne le 13 septembre à la salle des fêtes de Coisia. Plusieurs parcours proposés

Trail du château une boucle de 12 km et 600 d+ qui, après une petite boucle entre la rivière d’Ain et le vieux village de Coisia, vous fera grimper jusqu’au château d’Oliferne avec sa vue imprenable.

Trail des crêtes une boucle de 24 km et 1000 d+ pour les plus courageuses et courageux, ce parcours vous emmènera, après la montée au château, sur deux chemins de crêtes aux vues magnifiques sur le lac de Coiselet.

La rando une boucle de 6,5 km accessible au plus grand nombre. Apres avoir longé la rivière d’Ain, vous prendrez la direction du vieux village de Coisia. Une petite montée vous fera prendre de la hauteur avant de redescendre jusqu’a la salle des fêtes. .

Salle des fêtes Route du Lac Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté traildupicdoliferne@gmail.com

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English : Trail du pic d’Oliferne

L’événement Trail du pic d’Oliferne Thoirette-Coisia a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE