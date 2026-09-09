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AGENDA · Thoirette-Coisia

Marché artisanal Mise à l’eau Thoirette-Coisia

mercredi 9 septembre 2026 · Mise à l'eau · Thoirette-Coisia

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Mise à l'eau
Adresse
49 Grande Rue
Ville
39240 Thoirette-Coisia
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Thoirette-Coisia

Marché artisanal

Mise à l’eau 49 Grande Rue Thoirette-Coisia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 18:00:00
fin : 2026-09-09 21:00:00

Date(s) :
2026-09-09

Marché de producteurs locaux à l’esplanade de loisirs de Thoirette-Coisia de 18h à 21h le 8 juillet, 12 août et 9 septembre.

Environ 15 exposants.

Buvette et restauration rapide. Animation musicale (goupe 8 juillet: No limit reprise chansons françaises et anglaises rock).   .

Mise à l’eau 49 Grande Rue Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 91 59 95 

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Thoirette-Coisia a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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