Marché artisanal Mise à l’eau Thoirette-Coisia

Informations pratiques

Thoirette-Coisia

Marché artisanal

Mise à l’eau 49 Grande Rue Thoirette-Coisia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 18:00:00

fin : 2026-09-09 21:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Marché de producteurs locaux à l’esplanade de loisirs de Thoirette-Coisia de 18h à 21h le 8 juillet, 12 août et 9 septembre.

Environ 15 exposants.

Buvette et restauration rapide. Animation musicale (goupe 8 juillet: No limit reprise chansons françaises et anglaises rock). .

Mise à l’eau 49 Grande Rue Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 91 59 95

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Thoirette-Coisia a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE