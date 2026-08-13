Informations pratiques

Malvières

Fête du cidre et de la châtaigne

Le Bourg Malvières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Fête du cidre et de la châtaigne avec fabrication et vente de jus de pomme, marché d’artisanat et de producteurs, animation musicale et sucreries tout au long de cette journée gourmande

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Le Bourg Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 45 22 90

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English :

Cider and chestnut festival with apple juice production and sales, craft and producers’ market, musical entertainment and sweets all day long

L’événement Fête du cidre et de la châtaigne Malvières a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay