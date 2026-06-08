Fête du cinéma La bataille De Gaulle: l’âge de fer Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Fête du cinéma La bataille De Gaulle: l’âge de fer Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mardi 30 juin 2026.
Pléneuf-Val-André
Fête du cinéma La bataille De Gaulle: l’âge de fer
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Historique, Thriller.
Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance.
Durée 2h40. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06
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L’événement Fête du cinéma La bataille De Gaulle: l’âge de fer Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-06-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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