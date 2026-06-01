Fête du cinéma Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse
Fête du cinéma Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse dimanche 28 juin 2026.
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Fête du cinéma
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-07-01 22:00:00
Date(s) :
2026-06-28
La Fête du Cinéma est de retour du 28 juin au 1er juillet 2026 ! Cinétyr s’associe a la fédération nationale des cinéma Français.
C’est le moment de faire le plein de films en solo ou accompagné, au tarif unique de 5€ dans toutes les salles de cinéma. .
Cinéma Grand Ecran 24 avenue Nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 44 40 cinetyr@orange.fr
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English : Fête du cinéma
La Fête du Cinéma is back from June 28 to July 1, 2026! Cinétyr joins forces with the national federation of French cinemas.
L’événement Fête du cinéma Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-06-06 par OTI LAS
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