Fête du club Le Menusé Saint-Jean-de-Marsacq
Fête du club Le Menusé Saint-Jean-de-Marsacq samedi 27 juin 2026.
Saint-Jean-de-Marsacq
Fête du club Le Menusé
Centre équestre Le Menusé Saint-Jean-de-Marsacq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Un week-end de passion et de partage !
27ème anniversaire de l’école d’équitation du Menusé le 27 et le 28 juin 2026. Nombreuses démonstrations le samedi toute la journée et le dimanche matin carrousels, pony games, pas de deux, tir à l’arc à cheval, Reprises en musique, baptêmes poneys, .. .
Centre équestre Le Menusé Saint-Jean-de-Marsacq 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 06 36 45
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English : Fête du club Le Menusé
A weekend of passion and togetherness!
L’événement Fête du club Le Menusé Saint-Jean-de-Marsacq a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI LAS
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