Fête du Club Taurin Aureillois Aureille

Aureille

Fête du Club Taurin Aureillois

Vendredi 12 juin 2026 de 18h30 à 0h30.

Samedi 13 juin 2026 de 11h30 à 18h30.

Dimanche 14 juin 2026 de 11h à 18h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-Ville d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 11:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Le Club Taurin Aureillois vous invite à sa fête annuelle pour 3 jours de festivités !Familles

À vos agendas pour ce week-end de festivités dans le charmant village d’Aureille au cœur des Alpilles !



– Vendredi 12 juin -

Ateliers aux arènes et course de vaches emboulés pour les élèves des écoles (Manade Agu)

18h30 Avenue de la Gare bandido de poneys du centre équestre Mas de Laudun à Saint-Rémy-de-Provence

20h à 0h30 Arènes Apéritif animé par DJ Belag. Restauration rapide sur place



– Samedi 13 juin -

11h30 Avenue de la Gare abrivado par la manade Lescot

12h Place du 8 mail apéritif animé par DJ Jérémy Malassagne. Restauration rapide sur place

16h30 Arènes course de taureaux emboulés Graine de bouvine avec les manades A. Chapelle et Bon, École taurine de Saint-Rémy-de-Provence



– Dimanche 14 juin Journée à l’ancienne

11h Départ manade Gillet, chemin de Bellefonte abrivado longue depuis la manade jusqu’aux Arènes (véhicules motorisés interdits)

12h Apéritif animé par Dj Bungalow

13h Repas du Club Taurin Aureillois (sur réservation par téléphone)

16h30 Arènes concours de manades, Trophée de l’Avenir et San Juan, avec capelado à 16h15 en présence de la Reine d’Arles et de sa demoiselle d’honneur

Avec les taureaux manades Country de Chauvet, Pistou de F. Mailhan, Carmel de Raynaud, Cezame de R. Tiberio, Chenapan de Agu, Libertin de Allard, Ezequiell de Bon

Raseteurs invités Bressy, Geoffray, Mateo, Fouque, Zelphati, Ciacchini

Après la course, remise des prix en piste

Journée animée par la Pena Mistral .

Centre-Ville d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 38 70 81 clubtaurinaureillois@gmail.com

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English :

The Aureillois Bullfighting Club invites you to its annual festival for three days of celebrations!

L’événement Fête du Club Taurin Aureillois Aureille a été mis à jour le 2026-06-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles