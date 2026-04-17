Fête du domaine Clotilde Davenne Au domaine à Préhy Préhy

Préhy

Fête du domaine Clotilde Davenne

Au domaine à Préhy 3 Rue de Chantemerle 89800 Préhy Préhy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Une tradition qui dure depuis plus de 10 ans comme chaque samedi de l’Ascension, le Domaine Clotilde Davenne vous ouvre ses portes pour une journée entre œnotourisme, festivités, jeux et découvertes du vignoble.

Au programme

Balade à pied guidée dans les vignes ; Escape Game À la recherche de la recette du vin d’Or ; Casino des bulles; découverte des Triplettes de Saint-Bris la Préférée , et deux nouvelles cuvées à découvrir en avant première; restauration ; lot à gagner .

Au domaine à Préhy 3 Rue de Chantemerle 89800 Préhy Préhy 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 91 59 78 communication@clotildedavenne.fr

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English :

L’événement Fête du domaine Clotilde Davenne Préhy a été mis à jour le 2026-04-17 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne