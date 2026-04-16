Fête du Domaine Clotilde Davenne Domaine Clotilde Davenne Préhy
Fête du Domaine Clotilde Davenne Domaine Clotilde Davenne Préhy samedi 16 mai 2026.
Préhy
Fête du Domaine Clotilde Davenne
Domaine Clotilde Davenne 3 Rue de Chantemerle Préhy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-05-16 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16
La fête du Domaine Clotilde Davenne Découvrir, Déguster, S’amuser. Rendez-vous samedi 16 mai de 9h à 20h avec des animations ouvertes à tous. .
Domaine Clotilde Davenne 3 Rue de Chantemerle Préhy 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 46 05
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English : Fête du Domaine Clotilde Davenne
L’événement Fête du Domaine Clotilde Davenne Préhy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois