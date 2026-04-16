Fête du Domaine Clotilde Davenne Domaine Clotilde Davenne Préhy

Préhy

Fête du Domaine Clotilde Davenne

Domaine Clotilde Davenne 3 Rue de Chantemerle Préhy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La fête du Domaine Clotilde Davenne Découvrir, Déguster, S’amuser. Rendez-vous samedi 16 mai de 9h à 20h avec des animations ouvertes à tous. .

Domaine Clotilde Davenne 3 Rue de Chantemerle Préhy 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 46 05

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English : Fête du Domaine Clotilde Davenne

L’événement Fête du Domaine Clotilde Davenne Préhy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois