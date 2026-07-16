Informations pratiques

Eauze

Fête du Floc

EAUZE Eauze Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

La Fête du Floc à Eauze célèbre l’apéritif emblématique du Gers. Dégustations, bandas, marché gourmand et animations invitent à découvrir le Floc de Gascogne dans une ambiance conviviale au cœur de la capitale de l’Armagnac.

8h30 à 13h La Place Armagnac s’anime aux couleurs du Floc !

Dégustation et vente de Floc de Gascogne AOP par les vignerons, dégustation du LOU FLOC (gâteau emblématique de la région), jeu sur les arômes, jeux en bois, animation musicale par le groupe Oztazic et d’autres surprises vous attendent…

9h30 Partez avec Elusarando pour une marche vigneronne

Gratuit, au départ de la Mairie d’Eauze, apéritif offert par le Domaine de Lagajan en fin de parcours.

12h30 Remise des prix du Concours Régional du Floc de Gascogne 2026

Rdv sur la Place Armagnac.

16h à 17h30 Cocktail Sur Son 31 vous dit tout sur la mixologie et après la théorie vient la

pratique !

10€/pers. sur réservation (billetterie accessible sur l’événement Facebook Fête du Floc à Eauze), rdv rue Marpoy.

19h Soirée gourmande sur la Place du 19 mars 1962

Intronisation de nouveaux chevaliers et dames du Floc par l’Académie des Dames du Floc de Gascogne, marché de producteurs locaux en musique, cocktail au Floc de Gascogne offert par la filière.

Mais la Fête du Floc c’est aussi

Le Lundi 27 Juillet à Mézin

9h00 Randonnée dans les vignes

11h00 Urban Game 12h00 Floc de l’été à partager !

12h45 Repas vigneron 15h00 Visite guidée du Musée du Liège et du Bouchon

17h00 Démonstration pâtisserie et dégustation

19h00 Intronisations, apéritif offert par les filières Floc de Gascogne et Pruneau d’Agen

et marché gourmand en musique

Le Mercredi 12 Août à Labastide

11h Balade entre les vignes et visite guidée du Domaine du Hourtica

15h Exposition sur l’histoire du Floc de Gascogne et dégustation au Château Garreau

16h30 Goûter royal de Lou Floc et voyage à travers les siècles

18h30 Marché de producteurs de pays Bienvenue à La Ferme & Floc

de Gascogne AOP en musique

19h Intronisations, cocktail au Floc de Gascogne offert par la filière

et soirée gourmande .

EAUZE Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 62 09 85 41 contact@floc-de-gascogne.fr

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English :

The F%EAte du Floc %E0 Eauze celebrates the iconic aperitif of the Gers. Tastings, bandas, a gourmet market, and entertainment invite you to discover Floc de Gascogne in a friendly atmosphere in the heart of the capital of Armagnac.

8:30 a.m. to 1:00 p.m. Place Armagnac comes alive with the colors of Floc!

Tastings and sales of Floc de Gascogne AOP by local winemakers, tastings of LOU FLOC (the region’s iconic cake), a game about aromas, wooden games, musical entertainment by the band Oztazic, and other surprises await you…

9:30 a.m. Set off with Elusarando for a wine-themed walk

Free, starting at the Eauze Town Hall; an aperitif courtesy of Domaine de Lagajan at the end of the walk.

12:30 p.m. Awards ceremony for the 2026 Regional Floc de Gascogne Competition

Meet at Place Armagnac.

4:00–5:30 p.m. Cocktail with Sur Son 31: Learn all about mixology, and after the theory comes the

practice!

10?/person—reservations required (tickets available on the Facebook event page “Fête du Floc à Eauze”), meet at Rue Marpoy.

7:00 p.m. Gourmet evening on Place du 19 Mars 1962

Induction of new Knights and Ladies of the Floc by the Académie des Dames du Floc de Gascogne, a local farmers’ market with live music, and a Floc de Gascogne cocktail reception hosted by the industry.

L’événement Fête du Floc Eauze a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65