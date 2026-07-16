Fête du Floc Eauze
jeudi 6 août 2026 · Eauze
Informations pratiques
Eauze
Fête du Floc
EAUZE Eauze Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
La Fête du Floc à Eauze célèbre l’apéritif emblématique du Gers. Dégustations, bandas, marché gourmand et animations invitent à découvrir le Floc de Gascogne dans une ambiance conviviale au cœur de la capitale de l’Armagnac.
8h30 à 13h La Place Armagnac s’anime aux couleurs du Floc !
Dégustation et vente de Floc de Gascogne AOP par les vignerons, dégustation du LOU FLOC (gâteau emblématique de la région), jeu sur les arômes, jeux en bois, animation musicale par le groupe Oztazic et d’autres surprises vous attendent…
9h30 Partez avec Elusarando pour une marche vigneronne
Gratuit, au départ de la Mairie d’Eauze, apéritif offert par le Domaine de Lagajan en fin de parcours.
12h30 Remise des prix du Concours Régional du Floc de Gascogne 2026
Rdv sur la Place Armagnac.
16h à 17h30 Cocktail Sur Son 31 vous dit tout sur la mixologie et après la théorie vient la
pratique !
10€/pers. sur réservation (billetterie accessible sur l’événement Facebook Fête du Floc à Eauze), rdv rue Marpoy.
19h Soirée gourmande sur la Place du 19 mars 1962
Intronisation de nouveaux chevaliers et dames du Floc par l’Académie des Dames du Floc de Gascogne, marché de producteurs locaux en musique, cocktail au Floc de Gascogne offert par la filière.
Mais la Fête du Floc c’est aussi
Le Lundi 27 Juillet à Mézin
9h00 Randonnée dans les vignes
11h00 Urban Game 12h00 Floc de l’été à partager !
12h45 Repas vigneron 15h00 Visite guidée du Musée du Liège et du Bouchon
17h00 Démonstration pâtisserie et dégustation
19h00 Intronisations, apéritif offert par les filières Floc de Gascogne et Pruneau d’Agen
et marché gourmand en musique
Le Mercredi 12 Août à Labastide
11h Balade entre les vignes et visite guidée du Domaine du Hourtica
15h Exposition sur l’histoire du Floc de Gascogne et dégustation au Château Garreau
16h30 Goûter royal de Lou Floc et voyage à travers les siècles
18h30 Marché de producteurs de pays Bienvenue à La Ferme & Floc
de Gascogne AOP en musique
19h Intronisations, cocktail au Floc de Gascogne offert par la filière
et soirée gourmande .
EAUZE Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 62 09 85 41 contact@floc-de-gascogne.fr
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English :
The F%EAte du Floc %E0 Eauze celebrates the iconic aperitif of the Gers. Tastings, bandas, a gourmet market, and entertainment invite you to discover Floc de Gascogne in a friendly atmosphere in the heart of the capital of Armagnac.
8:30 a.m. to 1:00 p.m. Place Armagnac comes alive with the colors of Floc!
Tastings and sales of Floc de Gascogne AOP by local winemakers, tastings of LOU FLOC (the region’s iconic cake), a game about aromas, wooden games, musical entertainment by the band Oztazic, and other surprises await you…
9:30 a.m. Set off with Elusarando for a wine-themed walk
Free, starting at the Eauze Town Hall; an aperitif courtesy of Domaine de Lagajan at the end of the walk.
12:30 p.m. Awards ceremony for the 2026 Regional Floc de Gascogne Competition
Meet at Place Armagnac.
4:00–5:30 p.m. Cocktail with Sur Son 31: Learn all about mixology, and after the theory comes the
practice!
10?/person—reservations required (tickets available on the Facebook event page “Fête du Floc à Eauze”), meet at Rue Marpoy.
7:00 p.m. Gourmet evening on Place du 19 Mars 1962
Induction of new Knights and Ladies of the Floc by the Académie des Dames du Floc de Gascogne, a local farmers’ market with live music, and a Floc de Gascogne cocktail reception hosted by the industry.
L’événement Fête du Floc Eauze a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Eauze (Gers)
- Soirée Comedy Club EAUZE Eauze 5 août 2026