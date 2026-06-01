FÊTE DU FOOT Lamalou-les-Bains
FÊTE DU FOOT Lamalou-les-Bains samedi 27 juin 2026.
Lamalou-les-Bains
FÊTE DU FOOT
Boulevard Saint- Michel Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin à partir de 19h esplanade de la piscine
21h30 apéritif musical avec DJ
20h repas
22h/1h bal avec DJ Seb
Samedi 27 juin à partir de 19h esplanade de la piscine
20h repas
21h30 apéritif musical avec DJ .
Boulevard Saint- Michel Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 89 92 63 30
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English :
Saturday, June 27 from 7 p.m. esplanade de la piscine
9:30pm musical aperitif with DJ
8pm dinner
10pm/1am dance with DJ Seb
L’événement FÊTE DU FOOT Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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