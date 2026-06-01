Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FÊTE DU FOOT Lamalou-les-Bains

FÊTE DU FOOT Lamalou-les-Bains samedi 27 juin 2026.

Adresse : Boulevard Saint- Michel

Ville : 34240 Lamalou-les-Bains

Département : Hérault

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Lamalou-les-Bains

FÊTE DU FOOT

Boulevard Saint- Michel Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Samedi 27 juin à partir de 19h esplanade de la piscine
21h30 apéritif musical avec DJ
20h repas
22h/1h bal avec DJ Seb
Samedi 27 juin à partir de 19h esplanade de la piscine
20h repas
21h30 apéritif musical avec DJ   .

Boulevard Saint- Michel Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 89 92 63 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, June 27 from 7 p.m. esplanade de la piscine
9:30pm musical aperitif with DJ
8pm dinner
10pm/1am dance with DJ Seb

L’événement FÊTE DU FOOT Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Lamalou-les-Bains (Hérault)