Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du Four de Montchenin Bressolles

Fête du Four de Montchenin Bressolles dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Four de Montchenin

Ville : 03000 Bressolles

Département : Allier

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bressolles

Fête du Four de Montchenin

Four de Montchenin Bressolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

L’Association des Amis du Patrimoine de Bressolles organise la Fête du Four de Montchenin. Découvrez une journée conviviale autour du patrimoine local.
  .

Four de Montchenin Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   contact@mairiebressolles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association des Amis du Patrimoine de Bressolles organizes the Fête du Four de Montchenin. Enjoy a day of conviviality and local heritage.

L’événement Fête du Four de Montchenin Bressolles a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Bressolles (Allier)