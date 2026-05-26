Bressolles

Fête du Four de Montchenin

Four de Montchenin Bressolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’Association des Amis du Patrimoine de Bressolles organise la Fête du Four de Montchenin. Découvrez une journée conviviale autour du patrimoine local.

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Four de Montchenin Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@mairiebressolles.fr

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English :

The Association des Amis du Patrimoine de Bressolles organizes the Fête du Four de Montchenin. Enjoy a day of conviviality and local heritage.

L’événement Fête du Four de Montchenin Bressolles a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région