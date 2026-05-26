Visite de l’église du Sacré-coeur Le Bourg Bressolles

Bressolles

Visite de l’église du Sacré-coeur

Le Bourg Eglise Sacré-coeur de Bressolles Bressolles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Découvrez l’église du Sacré-Cœur de Bressolles lors de visites guidées. Commentaires assurés par Hervé Contoux, membre du conseil d’administration. Une plongée dans l’histoire locale.

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Le Bourg Eglise Sacré-coeur de Bressolles Bressolles 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 30 36 contact@mairieneuvy.fr

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English :

Discover the Sacré-C?ur church in Bressolles during guided tours. Commentary by board member Hervé Contoux. A dive into local history.

L’événement Visite de l’église du Sacré-coeur Bressolles a été mis à jour le 2026-05-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région