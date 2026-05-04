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Fête du jardin Parc urbain de La Boissière Nantes

Fête du jardin Parc urbain de La Boissière Nantes

Fête du jardin Parc urbain de La Boissière Nantes mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Parc urbain de La Boissière

Adresse : Rue André Chénier, 44300 Nantes

Ville : 44323 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:30

Tarif : La fête est ouverte à toutes et tous sans inscription et gratuite.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 10:30 – 17:00
Gratuit : oui La fête est ouverte à toutes et tous sans inscription et gratuite. Tout public 

Tous les ans, le centre socioculturel des renards vous propose des animations pour sensibiliser à la transition écologique, sociale et solidaire. C’est aussi le moment de lancer la saison au jardin et de célébrer le réveil de la nature.

Parc urbain de La Boissière Nantes 44323


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