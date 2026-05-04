Fête du jardin Parc urbain de La Boissière Nantes
Fête du jardin Parc urbain de La Boissière Nantes mercredi 20 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 10:30 – 17:00
Gratuit : oui La fête est ouverte à toutes et tous sans inscription et gratuite. Tout public
Tous les ans, le centre socioculturel des renards vous propose des animations pour sensibiliser à la transition écologique, sociale et solidaire. C’est aussi le moment de lancer la saison au jardin et de célébrer le réveil de la nature.
Parc urbain de La Boissière Nantes 44323
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