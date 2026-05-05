Forum sports seniors, Stadium Métropolitain Pierre Quinon, Nantes

Forum sports seniors Jeudi 25 juin, 15h30 Stadium Métropolitain Pierre Quinon Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T15:30:00+02:00 – 2026-06-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T15:30:00+02:00 – 2026-06-25T18:00:00+02:00

Vous cherchez une activité sportive répondant à vos objectifs et envies ?

Que vous soyez sportif régulier, curieux d’essayer de nouvelles disciplines, ou simplement à la recherche d’une activité accessible et conviviale, ce forum est fait pour vous.

• Rencontrez les clubs et associations qui proposent des activités sportives adaptées aux seniors à Nantes (football, basket, tennis, golf…), leurs valeurs et l’encadrement proposé.

• Participez à des démonstrations et initiations

• Découvrez toutes les informations sur l’aide financière à la pratique sportive de Carte blanche, l’accompagnement personnalisé des parcours par les Maisons Sport Santé et l’alimentation équilibrée.

En amont du forum, venez encourager les 16 équipes qui participent aux Olympiades seniors, de 10h30 à 15h30, au stadium Pierre Quinon.

Proposé par la Ville de Nantes, l’Office du Mouvement Sportif Nantais, Sports pour tous, Ufolep 44, FC Toutes Aides, l’Orpan

Stadium Métropolitain Pierre Quinon 19 Boulevard Guy Mollet, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « olympiades-seniors@mairie-nantes.fr »}]

Il n’y a pas d’âge pour se (re)mettre au sport ! sénior senior

@ Marc Roger – Ville de Nantes