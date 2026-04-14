Fête du Jeu 2026, Place des commerçants, Rosny-sous-Bois
Fête du Jeu 2026, Place des commerçants, Rosny-sous-Bois samedi 30 mai 2026.
Fête du Jeu 2026 Samedi 30 mai, 14h00 Place des commerçants Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Cette année encore, RosnyCyclettes est partenaire de la Fête rosnéenne du Jeu organisée par Fasol !
De 14h00 à 18h00
Venez vous divertir : jeux vélo, quiz, animations pour petits et grands. Préparez-vous à vivre une journée 100% fun, rires et convivialité !
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Venez vous divertir : jeux vélo, quiz, animations pour petits et grands.
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