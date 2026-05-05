Fête du jeu à Selommes, Médiathèque17 bis, Selommes
Fête du jeu à Selommes, Médiathèque17 bis, Selommes vendredi 29 mai 2026.
Fête du jeu à Selommes Vendredi 29 mai, 00h00 Médiathèque17 bis Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00 – 2026-05-29T23:59:00+02:00
Tous à vos jeux ! Fête du jeu à Selommes. Célébrons la fête du jeu avant la grande fête de Vendôme !
Médiathèque17 bis rue Bout de Haies, 41100 Selommes Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 23 83 34 »}]
Tous à vos jeux ! Fête du jeu à Selommes. Célébrons la fête du jeu avant la grande fête de Vendôme !