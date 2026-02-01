Fête du Jeu intergénérationnelle MJC Espaly-Saint-Marcel

Fête du Jeu intergénérationnelle

MJC 1 place de Spaly Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

2026-02-21

Jeux M’amuse vous invite à un après-midi ludique et intergénérationnel à Espaly-Saint-Marcel. Jeux de société, constructions géantes, babyfoot et animations pour petits et grands, en accès libre, de 14h à 18h.

MJC 1 place de Spaly Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 07 94 60

English :

Jeux M?amuse invites you to a fun-filled, intergenerational afternoon in Espaly-Saint-Marcel. Board games, giant constructions, table soccer and entertainment for young and old, free access, from 2pm to 6pm.

