Fête du jeu Monpazier
Fête du jeu Monpazier mercredi 8 avril 2026.
Monpazier
Fête du jeu
8 rue Jean Galmot Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-15 18:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-01 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28
Chaque mercredi, la Fête du Jeu réunit petits et grands pour un moment inoubliable d’amusement en famille ou entre amis grâce à notre sélection de près de 50 jeux anciens.
Comme tous les jours, les enfants pourront revêtir un costume médiéval prêté à l’accueil du musée pour s’amuser en totale immersion. .
8 rue Jean Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12 contact@bastideum.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du jeu
L’événement Fête du jeu Monpazier a été mis à jour le 2026-05-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Monpazier (Dordogne)
- L’heure du compte Monpazier 20 mai 2026
- Nuit Européenne des Musées | Bastideum Bastideum Monpazier 23 mai 2026
- Théâtre Monpazier 30 mai 2026
- Courses hippiques Monpazier 31 mai 2026
- Chorale Monpazier 6 juin 2026