Monpazier

Fête du jeu

8 rue Jean Galmot Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-01 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-10-21 2026-10-28

Chaque mercredi, la Fête du Jeu réunit petits et grands pour un moment inoubliable d’amusement en famille ou entre amis grâce à notre sélection de près de 50 jeux anciens.

Comme tous les jours, les enfants pourront revêtir un costume médiéval prêté à l’accueil du musée pour s’amuser en totale immersion. .

8 rue Jean Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12 contact@bastideum.fr

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English : Fête du jeu

L’événement Fête du jeu Monpazier a été mis à jour le 2026-05-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides