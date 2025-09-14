Vie de Bastide au Moyen-Âge Monpazier
Vie de Bastide au Moyen-Âge Monpazier mardi 7 juillet 2026.
Monpazier
Vie de Bastide au Moyen-Âge
8 Rue Galmot Monpazier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
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8 Rue Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12 contact@bastideum.fr
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English : Vie de Bastide au Moyen-Âge
L’événement Vie de Bastide au Moyen-Âge Monpazier a été mis à jour le 2026-05-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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