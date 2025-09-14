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Vie de Bastide au Moyen-Âge Monpazier

Vie de Bastide au Moyen-Âge Monpazier

Vie de Bastide au Moyen-Âge Monpazier mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 8 Rue Galmot

Ville : 24540 Monpazier

Département : Dordogne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Monpazier

Vie de Bastide au Moyen-Âge

8 Rue Galmot Monpazier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

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8 Rue Galmot Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 12 12  contact@bastideum.fr

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English : Vie de Bastide au Moyen-Âge

L’événement Vie de Bastide au Moyen-Âge Monpazier a été mis à jour le 2026-05-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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