Fête du jeu Médiathèque (dans et devant) Quimperlé
samedi 30 mai 2026
Médiathèque (dans et devant) 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Comme un avant-goût de la future ludo-médiathèque et pour la deuxième année, l’équipe de la médiathèque et leurs associations partenaires vous invitent à venir jouer, en plein air comme à l’intérieur de la médiathèque.
Au programme des jeux sous toutes leurs formes… et quelques surprises à découvrir !
Avec Lucky Lude, Roz An Fest, les Cirkopathes, l’Echiquier Quimperlois…
Dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu ALF .
