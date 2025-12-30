Fête du jeu Médiathèque (dans et devant) Quimperlé

Fête du jeu

Médiathèque (dans et devant) 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

2026-05-30

Comme un avant-goût de la future ludo-médiathèque et pour la deuxième année, l’équipe de la médiathèque et leurs associations partenaires vous invitent à venir jouer, en plein air comme à l’intérieur de la médiathèque.

Au programme des jeux sous toutes leurs formes… et quelques surprises à découvrir !

Avec Lucky Lude, Roz An Fest, les Cirkopathes, l’Echiquier Quimperlois…

Dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu ALF .

