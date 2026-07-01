Informations pratiques

Creutzwald

Fête du lac et feu d’artifice

Creutzwald Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Dans le cadre des festivités des Estiv’ du Lac , la Ville de Creutzwald organise la Fête du Lac. Le Feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit.

Le bal de la Fête Nationale aura lieu sur la Place des fêtes, en compagnie du groupe Crystal Noir.

Vente de cafés, gâteaux et boissons fraîches à partir de 18h.

Le petite bonus la fête des associations. Plusieurs stands de restauration seront tenus par des associations locales. Et l’ambiance sera assurée par DJ Nino.Tout public

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Creutzwald 57150 Moselle Grand Est +33 3 87 81 89 89

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English :

As part of the “Estiv’ du Lac” festivities, the City of Creutzwald is organizing the F%EAte du Lac. The fireworks display will take place at nightfall.

The National Day dance will take place on the Place des Fêtes, featuring the band Crystal Noir.

Coffee, cakes, and cold drinks will be available starting at 6 p.m.

A little bonus: the community organizations’ fair. Several food stands will be run by local organizations. And DJ Nino will keep the party going.

L’événement Fête du lac et feu d’artifice Creutzwald a été mis à jour le 2026-07-03 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE