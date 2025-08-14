Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Fête du livre et du jeu

4 Rue de l’Ecole Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Au programme Découverte de la bibliothèque, du café littéraire et de la ludothèque, conte musical, lecture partagée, ateliers reliure, calligraphie et collage, initiation à la dentelle, bricolage, jeux surdimensionnés, portes ouvertes de l’Outil en Mains et de l’Ecole de Musique avec initiation aux instruments. Possibilité de restauration sur place avec le Food Truck Magamari .

6ème édition de la Fête du Livre et du Jeu du CSC CREALIANCE. Venez passer une journée conviviale autour des livres et des jeux.

Au programme Découverte de la bibliothèque, du café littéraire et de la ludothèque, conte musical, lecture partagée, ateliers reliure, calligraphie et collage. initiation à la dentelle aux fuseaux, bricolage, jeux surdimensionnés, portes ouvertes de l’Outil en Mains et de l’Ecole de Musique avec initiation aux instruments et mini concert. Ouvert à tous. Possibilité de restauration sur place avec le Food Truck Magamari . 0 .

4 Rue de l’Ecole Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 43 12

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English :

On the program: A tour of the library, the literary café, and the toy library; a musical storytelling session; a shared reading session; bookbinding, calligraphy, and collage workshops; an introduction to lace-making; arts and crafts; oversized games, open houses at “L’Outil en Mains” and the Music School with an introduction to musical instruments. Food will be available on-site from the “Magamari” food truck.

L’événement Fête du livre et du jeu Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach