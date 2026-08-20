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AGENDA · Montbonnot-Saint-Martin

Fête du miel et de la nature à Montbonnot-Saint-Martin, Maison des Arts, Montbonnot-Saint-Martin

samedi 3 octobre 2026 · Maison des Arts · Montbonnot-Saint-Martin

Fête du miel et de la nature à Montbonnot-Saint-Martin, Maison des Arts, Montbonnot-Saint-Martin

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Maison des Arts
Adresse
990 chemin de la Laurelle 38330 Montbonnot-Saint-Martin
Ville
38330 Montbonnot-Saint-Martin
Département
Isère
Tarif
Entrée libre

Fête du miel et de la nature à Montbonnot-Saint-Martin 3 et 4 octobre Maison des Arts Isère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

La Fête du miel et de la nature s’inscrit dans une volonté de soutenir et promouvoir une production alimentaire locale et de qualité, en mettant en lumière le rôle essentiel des abeilles dans nos écosystèmes. Durant un week-end, venez decouvrir de nombreuses animations autour des abeilles et de la nature !

Parmi la trentaine d’exposants attendus, allez à la rencontre de Yann Bresson, apiculteur-producteur bio en Isère. Après 20 ans passés dans la restauration, il a fait le choix de se remetre aux fourneaux pour développer une gamme gourmande de produits à base de miel.

Restauration et boissons sur place.

Maison des Arts 990 chemin de la Laurelle 38330 Montbonnot-Saint-Martin Montbonnot-Saint-Martin 38330 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Vente de miel biologique et des produits de la ruche

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