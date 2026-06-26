FÊTE DU MOULIN DE BATTEREAU Saint-Martin-le-Beau
dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Martin-le-Beau
Informations pratiques
Saint-Martin-le-Beau
FÊTE DU MOULIN DE BATTEREAU
9 Rue du Moulin Saint-Martin-le-Beau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 19:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Programme 15h accueil au moulin
15h30 démonstrations Artistes et Artisans du Patrimoine, Tourisme & Dégustation de vins de Montlouis. Accompagné de musique Country & Blues.
18H00 À 19H30 CONCERT DE MUSIQUE LYRIQUE Lieu: Église de Saint-Martin-le-Beau.
Programme 15h accueil au moulin
15h30 démonstrations Artistes et Artisans du Patrimoine, Tourisme & Dégustation de vins de Montlouis. Accompagné de musique Country & Blues.
18H00 À 19H30 CONCERT DE MUSIQUE LYRIQUE Lieu: Église de Saint-Martin-le-Beau. .
9 Rue du Moulin Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 10 20 17 fclavel@fincoach.net
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English :
Schedule: 3:00 p.m. Welcome at the mill
3:30 p.m. Demonstrations by heritage artists and artisans, tourism activities, and Montlouis wine tasting. Accompanied by country and blues music.
6:00 p.m. 7:30 p.m. OPERA CONCERT Location: Saint-Martin-le-Beau Church.
L’événement FÊTE DU MOULIN DE BATTEREAU Saint-Martin-le-Beau a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER