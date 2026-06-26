Informations pratiques

Saint-Martin-le-Beau

FÊTE DU MOULIN DE BATTEREAU

9 Rue du Moulin Saint-Martin-le-Beau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19 19:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Programme 15h accueil au moulin

15h30 démonstrations Artistes et Artisans du Patrimoine, Tourisme & Dégustation de vins de Montlouis. Accompagné de musique Country & Blues.

18H00 À 19H30 CONCERT DE MUSIQUE LYRIQUE Lieu: Église de Saint-Martin-le-Beau.

Programme 15h accueil au moulin

15h30 démonstrations Artistes et Artisans du Patrimoine, Tourisme & Dégustation de vins de Montlouis. Accompagné de musique Country & Blues.

18H00 À 19H30 CONCERT DE MUSIQUE LYRIQUE Lieu: Église de Saint-Martin-le-Beau. .

9 Rue du Moulin Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 10 20 17 fclavel@fincoach.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Schedule: 3:00 p.m. Welcome at the mill

3:30 p.m. Demonstrations by heritage artists and artisans, tourism activities, and Montlouis wine tasting. Accompanied by country and blues music.

6:00 p.m. 7:30 p.m. OPERA CONCERT Location: Saint-Martin-le-Beau Church.

L’événement FÊTE DU MOULIN DE BATTEREAU Saint-Martin-le-Beau a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER