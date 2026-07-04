Fête du pain à Bondieuse Hameau de Bondieuse Cessy-les-Bois

Informations pratiques

Cessy-les-Bois

Fête du pain à Bondieuse

Hameau de Bondieuse Bondieuse Cessy-les-Bois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez assister à fête du pain ! Tout se déroule autour d’un ancien four à pain cuisson du pain au feu de bois, sur place, ateliers sur le pain et les produits dérivés. Avec également de la musique et la possibilité de boire un verre et se restaurer. .

Hameau de Bondieuse Bondieuse Cessy-les-Bois 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 62 cdfcessylesbois@gmail.com

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English : Fête du pain à Bondieuse

L’événement Fête du pain à Bondieuse Cessy-les-Bois a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire