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AGENDA · Cessy-les-Bois

Fête du pain à Bondieuse Hameau de Bondieuse Cessy-les-Bois

dimanche 9 août 2026 · Hameau de Bondieuse · Cessy-les-Bois

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Hameau de Bondieuse
Adresse
Bondieuse
Ville
58220 Cessy-les-Bois
Département
Nièvre
Tarif

Cessy-les-Bois

Fête du pain à Bondieuse

Hameau de Bondieuse Bondieuse Cessy-les-Bois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Venez assister à fête du pain ! Tout se déroule autour d’un ancien four à pain cuisson du pain au feu de bois, sur place, ateliers sur le pain et les produits dérivés. Avec également de la musique et la possibilité de boire un verre et se restaurer.   .

Hameau de Bondieuse Bondieuse Cessy-les-Bois 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 62  cdfcessylesbois@gmail.com

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English : Fête du pain à Bondieuse

L’événement Fête du pain à Bondieuse Cessy-les-Bois a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire