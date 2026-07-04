Fête du pain à Bondieuse Hameau de Bondieuse Cessy-les-Bois
dimanche 9 août 2026 · Hameau de Bondieuse · Cessy-les-Bois
Informations pratiques
Cessy-les-Bois
Fête du pain à Bondieuse
Hameau de Bondieuse Bondieuse Cessy-les-Bois Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez assister à fête du pain ! Tout se déroule autour d’un ancien four à pain cuisson du pain au feu de bois, sur place, ateliers sur le pain et les produits dérivés. Avec également de la musique et la possibilité de boire un verre et se restaurer. .
Hameau de Bondieuse Bondieuse Cessy-les-Bois 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 81 62 cdfcessylesbois@gmail.com
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English : Fête du pain à Bondieuse
L’événement Fête du pain à Bondieuse Cessy-les-Bois a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire