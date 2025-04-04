Marché hebdomadaire à Cessy-les-Bois Préau vers la salle communale Cessy-les-Bois

Cessy-les-Bois

Marché hebdomadaire à Cessy-les-Bois

Préau vers la salle communale Le bourg Cessy-les-Bois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-11-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23

Direction Cessy-les-Bois et son petit marché fruits et légumes, poissons, viandes, volailles, pâtisseries, miels, fromages, thé, tisanes… Les marchands et les producteurs vous accueillent sous le préau de la salle communale, de 18h à 20h. Le café associatif propose également des boissons (fraîches ou chaudes), pour profiter d’un moment de convivialité sur le marché.

Voisins gourmands ou vacanciers, vous trouverez à Cessy-les-Bois, un endroit agréable pour flâner en famille et entre amis. Rendez-vous tous les vendredis soirs. .

Préau vers la salle communale Le bourg Cessy-les-Bois 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 01 00 51 cdfcessylesbois@gmail.com

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English : Marché hebdomadaire à Cessy-les-Bois

L’événement Marché hebdomadaire à Cessy-les-Bois Cessy-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire