Informations pratiques

Comprégnac

Fête du pain à Peyre

DANS LE VILLAGE DE PEYRE Comprégnac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

L’association Tarnaval organise sa fête du Pain le samedi 22 août à Peyre, hameau de Comprégnac classé parmi les Plus beaux villages de France .

Aligot, saucisses cuites au four à pain et miches sorties du four banal sont au programme, sur réservation avant le 20 août. Le rendez-vous est fixé au cœur du village, sous la baume naturelle qui abrite Peyre. Dès midi, les visiteurs pourront repartir avec leur miche de pain en rejoignant les bénévoles auprès du four banal, remis à l’honneur cette année encore.

La soirée se prolongera en musique autour de l’aligot, filé sur place, accompagné de saucisses et de merguez cuites au four à pain. L’occasion, aussi, de flâner dans les ruelles du village et devant son église fortifiée avant le repas

En pratique

Samedi 22 août, à Peyre (Comprégnac). Repas à 16 € aligot, saucisse, merguez, fromage, pain et café. Réservations obligatoires avant le 20 août au 06 18 29 03 60. .

DANS LE VILLAGE DE PEYRE Comprégnac 12100 Aveyron Occitanie +33 6 18 29 03 60

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English :

The Tarnaval Association is organizing its Bread Festival on Saturday, August 22, in Peyre, a hamlet of Compiegnac listed among the “Most Beautiful Villages of France.”

L’événement Fête du pain à Peyre Comprégnac a été mis à jour le 2026-08-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)