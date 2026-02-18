Fête du pain | Arlempdes

Arlempdes Haute-Loire

Début : 2026-08-09 13:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Fête du pain servi par un traiteur.

Cuisson du pain au four de Montagnac

Réservation à faire.

Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesarlempdes@gmail.com

English :

Bread festival served by a caterer.

Bread baked in the Montagnac oven

Reservations required.

