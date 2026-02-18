Fête du pain | Arlempdes Arlempdes
Fête du pain | Arlempdes Arlempdes dimanche 9 août 2026.
Fête du pain | Arlempdes
Arlempdes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 13:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Fête du pain servi par un traiteur.
Cuisson du pain au four de Montagnac
Réservation à faire.
.
Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesarlempdes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bread festival served by a caterer.
Bread baked in the Montagnac oven
Reservations required.
L’événement Fête du pain | Arlempdes Arlempdes a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire