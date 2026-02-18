Vide-grenier

Le Bourg Arlempdes Haute-Loire

Début : 2026-07-12 07:00:00

fin : 2026-07-12

2026-07-12

Vide grenier à Arlempdes. Inscriptions et règlement de l’emplacement sur place

Randonnées avec 2 parcours dont un familial. Accessible à tous. Inscription sur place, ravitaillement mi parcours .

Le Bourg Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesarlempdes@gmail.com

English :

Flea market in Arlempdes. Registration and payment on site

Hiking with 2 trails, including one for families. Accessible to all. On-site registration, mid-course refreshments.

L’événement Vide-grenier Arlempdes a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire