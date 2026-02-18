Vide-grenier Arlempdes
Vide-grenier Arlempdes dimanche 12 juillet 2026.
Vide-grenier
Le Bourg Arlempdes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 07:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Vide grenier à Arlempdes. Inscriptions et règlement de l’emplacement sur place
Randonnées avec 2 parcours dont un familial. Accessible à tous. Inscription sur place, ravitaillement mi parcours .
.
Le Bourg Arlempdes 43490 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesarlempdes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market in Arlempdes. Registration and payment on site
Hiking with 2 trails, including one for families. Accessible to all. On-site registration, mid-course refreshments.
L’événement Vide-grenier Arlempdes a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire