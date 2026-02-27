Fête du pain au Champ Bernard Thilay

Fête du pain au Champ Bernard

Champ Bernard Thilay Ardennes

Fête du pain au Champ Bernard 08800 Thilay le dimanche 09 août 2026Le pain est mis à l’honneur le premier dimanche d’Août au Champ-Bernard et à la salle des fêtes de Nohan-sur-Semoy. Pour la 32ème année , l’association familiale Nohan Loisirs organise une fête champêtre autour du vieux four. Ouverture dès 10h, outre la fabrication et la cuisson des produits de boulangerie, plusieurs animations seront prévues.Un jeu concours sous forme d’un questionnaire sera réservé aux enfants. Une exposition sous forme de tableaux retraçant l’historique de la maison du Champ Bernard, de la boulangerie et de la fabrication du pain.Des artistes peintres seront présents pour immortaliser la journée. Un orchestre champêtre animera le déjeuner et saura vous faire patienter entre deux fournées.Une exposition de photos animalières vous fera découvrir la faune ardennaise. Randonnée pédestre, accompagnée et gratuite Les plus courageux ont rendez-vous au Champ Bernard pour le départ et l’arrivée . La randonnée sera encadrée par l’association Les Joyeux Godillots de la Lyre , départ à 9h puis vers midi repas, possibilité de restauration sur place ou repas tirés du sac . Distance totale de la randonnée environ 15km (12km aller et 3km retour) Pensez à vous équiper de bonnes chaussures, interdiction de fumer et d’allumer un feu sur le parcours et les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse.Restauration produits issus du four pains, tartes flambées, au sucre, au fromage, pizzas. Barbecue, frites et buvette.

Champ Bernard Thilay 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 46 85 asfa.nohan-loisirs@orange.fr

English :

Bread festival at Champ Bernard 08800 Thilay on Sunday, August 09, 2026The first Sunday in August, bread is honored at Champ-Bernard and the Nohan-sur-Semoy village hall. For the 32nd year, the Nohan Loisirs family association is organizing a country festival around the old oven. Opening at 10 a.m., in addition to the making and baking of bakery products, there will be a number of activities, including a quiz competition for children. An exhibition in the form of paintings retracing the history of the Champ Bernard house, the bakery and bread-making, with painters on hand to immortalize the day. An exhibition of wildlife photos will introduce you to the fauna of the Ardennes. Accompanied, free hike: The bravest hikers will meet at Champ Bernard for the start and finish. The hike will be supervised by the association Les Joyeux Godillots de la Lyre , departing at 9 a.m., then around midday for lunch, with the possibility of on-site catering or packed lunches. Total distance approx. 15km (12km outward and 3km return). Remember to wear good shoes, smoking and lighting fires are forbidden on the trail, and dogs must be kept on a leash.Catering: baked goods: bread, tarts flambées, sugar tarts, cheese tarts, pizzas. Barbecue, French fries and refreshment bar.

