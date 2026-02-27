Nohan en fête Thilay

Nohan en fête

Nohan Thilay Ardennes

Gratuit

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-20

2026-07-18

concours de pétanque, bal, feu d’artifice Repas champêtre avec animation musicale

Nohan Thilay 08800 Ardennes Grand Est +33 6 88 29 02 89

English :

pétanque competition, ball, fireworks Country-style meal with musical entertainment

