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AGENDA · Collonges-la-Rouge

Fête du pain Collonges-la-Rouge

vendredi 31 juillet 2026 · Collonges-la-Rouge

Fête du pain Collonges-la-Rouge

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
sous la Halle
Ville
19500 Collonges-la-Rouge
Département
Corrèze
Tarif

Collonges-la-Rouge

Fête du pain

sous la Halle Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Vente de produits locaux et de pains préparés et cuits dans le four communal du village par des bénévoles   .

sous la Halle Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 22 93 78 

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English : Fête du pain

L’événement Fête du pain Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-07-11 par Corrèze Tourisme

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