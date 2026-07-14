Informations pratiques

Collonges-la-Rouge

Fête du pain

sous la Halle Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Vente de produits locaux et de pains préparés et cuits dans le four communal du village par des bénévoles .

sous la Halle Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 22 93 78

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English : Fête du pain

L’événement Fête du pain Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-07-11 par Corrèze Tourisme