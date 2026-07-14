AGENDA · Collonges-la-Rouge
Fête du pain Collonges-la-Rouge
vendredi 31 juillet 2026 · Collonges-la-Rouge
Informations pratiques
Collonges-la-Rouge
Fête du pain
sous la Halle Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Vente de produits locaux et de pains préparés et cuits dans le four communal du village par des bénévoles .
sous la Halle Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 22 93 78
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English : Fête du pain
L’événement Fête du pain Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-07-11 par Corrèze Tourisme
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