Exposition De l’Art en gare – IZ Création Bernard Le Croqueur Collonges-la-Rouge
Exposition De l’Art en gare – IZ Création Bernard Le Croqueur Collonges-la-Rouge samedi 25 juillet 2026.
Collonges-la-Rouge
Exposition De l’Art en gare – IZ Création Bernard Le Croqueur
Ancienne gare Collonges-la-Rouge Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Deux artistes locaux exposeront leurs œuvres à Collonges la Rouge. IZ Création Isabelle pour de la sculpture, déco, bijoux en céramique et grès. Ainsi que la sculpture bois de Bernard le Croqueur .
Ancienne gare Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 41 09
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English : Exposition De l’Art en gare – IZ Création Bernard Le Croqueur
L’événement Exposition De l’Art en gare – IZ Création Bernard Le Croqueur Collonges-la-Rouge a été mis à jour le 2026-06-03 par Corrèze Tourisme
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