Fête du pain Cours-les-Barres
Fête du pain Cours-les-Barres dimanche 7 juin 2026.
Cours-les-Barres
Fête du pain
Cours-les-Barres Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
.
Cours-les-Barres 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 76 49 86
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English :
L’événement Fête du pain Cours-les-Barres a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Loire en Berry
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