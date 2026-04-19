Cours-les-Barres

Fête du pain

Cours-les-Barres Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

.

Cours-les-Barres 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 76 49 86

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English :

L’événement Fête du pain Cours-les-Barres a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Loire en Berry