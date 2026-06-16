Fête du pain et des amis de Vourzac Sanssac-l’Église
Fête du pain et des amis de Vourzac Sanssac-l’Église samedi 4 juillet 2026.
Sanssac-l’Église
Fête du pain et des amis de Vourzac
Vourzac Sanssac-l’Église Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’association au Fil du Vourzac organise une vente de pain cuit au four banal.
En soirée, repas partagé, sur réservation.
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Vourzac Sanssac-l’Église 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 94 26 88 aufilduvourzac@outlook.com
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English :
The Au Fil du Vourzac association is organizing a sale of bread baked in a communal oven.
In the evening, there will be a potluck dinner; reservations are required.
L’événement Fête du pain et des amis de Vourzac Sanssac-l’Église a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay