Fête du pain et des amis de Vourzac Sanssac-l’Église samedi 4 juillet 2026.

Sanssac-l’Église

Fête du pain et des amis de Vourzac

Vourzac Sanssac-l’Église Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’association au Fil du Vourzac organise une vente de pain cuit au four banal.

En soirée, repas partagé, sur réservation.

.

Vourzac Sanssac-l’Église 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 94 26 88 aufilduvourzac@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Au Fil du Vourzac association is organizing a sale of bread baked in a communal oven.

In the evening, there will be a potluck dinner; reservations are required.

L’événement Fête du pain et des amis de Vourzac Sanssac-l’Église a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay