Fête du pastoralisme Les Pennes Les Vastres

Fête du pastoralisme: de la prairie à l’assiette
2026 est l’année du pastoralisme, alors les Rendez-vous Biotrésors du Parc proposent de fêter cette pratique ancestrale à la Ferme du Vieux Moulin autour d’activités variées.
Les Pennes La ferme du vieux moulin Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 37 32 32 animation@sismae.org
English :
Fête du pastoralisme: from meadow to plate
2026 is the year of pastoralism, so the Rendez-vous Biotrésors du Parc will be celebrating this ancestral practice with a variety of activities at the Ferme du Vieux Moulin.
