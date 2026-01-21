Fête du pastoralisme Les Pennes Les Vastres

Fête du pastoralisme

Les Pennes La ferme du vieux moulin Les Vastres Haute-Loire

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Fête du pastoralisme: de la prairie à l’assiette

2026 est l’année du pastoralisme, alors les Rendez-vous Biotrésors du Parc proposent de fêter cette pratique ancestrale à la Ferme du Vieux Moulin autour d’activités variées.

Les Pennes La ferme du vieux moulin Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 37 32 32 animation@sismae.org

English :

Fête du pastoralisme: from meadow to plate

2026 is the year of pastoralism, so the Rendez-vous Biotrésors du Parc will be celebrating this ancestral practice with a variety of activities at the Ferme du Vieux Moulin.

