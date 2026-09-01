Fête du patrimoine (naturel) Blainville-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Blainville-sur-Mer
Informations pratiques
Blainville-sur-Mer
Fête du patrimoine (naturel)
Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion de la fête du patrimoine, partez à la recherche d’un trésor avec un jeu de piste à énigmes à la découverte des super pouvoirs des milieux humides. Inscription obligatoire. Lieu précisé à l’inscription. .
Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
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English : Fête du patrimoine (naturel)
L’événement Fête du patrimoine (naturel) Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Partenaires extérieurs
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