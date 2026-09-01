Informations pratiques

Blainville-sur-Mer

Fête du patrimoine (naturel)

Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion de la fête du patrimoine, partez à la recherche d’un trésor avec un jeu de piste à énigmes à la découverte des super pouvoirs des milieux humides. Inscription obligatoire. Lieu précisé à l’inscription. .

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

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English : Fête du patrimoine (naturel)

L’événement Fête du patrimoine (naturel) Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Partenaires extérieurs