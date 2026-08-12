Journées Européennes du Patrimoine sortie nature à la recherche d’un trésor dans les milieux humides Blainville-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Blainville-sur-Mer
Informations pratiques
Blainville-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine sortie nature à la recherche d’un trésor dans les milieux humides
1 Rue de l’Église Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine sortie nature à la recherche d’un trésor dans les milieux humides. Jeu de piste à énigmes. Rendez-vous à 15h, lieu indiqué à l’inscription. .
1 Rue de l’Église Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
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English : Journées Européennes du Patrimoine sortie nature à la recherche d’un trésor dans les milieux humides
L’événement Journées Européennes du Patrimoine sortie nature à la recherche d’un trésor dans les milieux humides Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
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